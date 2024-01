Compleanno di Giorgia Meloni: gli auguri al premier italiano

🔊 Ascolta articolo -

La premier italiana Giorgia Meloni ha compiuto 47 anni, e tra gli auguri ricevuti, ha menzionato quelli da Giuseppe Conte e anche da personalità internazionali come Von Der Leyen e Rishi Sunak. La premier ha scherzato sulla possibilità che il leader indiano Modi le abbia fatto gli auguri tramite canali istituzionali, confermando di essere “buoni amici”. Meloni ha ricevuto regali dagli amici, tra cui tovagliette nuove per la cucina.

La premier ha raccontato di preferire una serata tranquilla per il compleanno e ha scherzato sulla fatica di Palazzo Chigi, confermando di sentirsi la sua età, ma aggiungendo ironicamente di sentirsi ancora più anziana dopo le festività. Meloni ha ricevuto 1.400 messaggi di auguri, e ha confessato di non sapere se riuscirà a rispondere a tutti. Infine, ha scherzato sulla possibilità di aver preso qualche chilo durante le festività, dicendo di tornare ad allenarsi con costanza come buon proposito per il nuovo anno.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati