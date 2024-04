Concluso G7 Straordinario su Attacco Iran a Israele: appello a Moderazione

🔊 Ascolta articolo -

Il G7 si è concluso con una condanna unanime dell’attacco dell’Iran contro Israele e un appello alla moderazione da parte di tutti i leader presenti

Il G7 straordinario convocato in seguito all’offensiva dell’Iran contro Israele si è concluso dopo la riunione delle 16 di oggi, 14 aprile, presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso Palazzo Chigi. Il forum intergovernativo ha visto la partecipazione in collegamento dei leader dei sette Stati economicamente avanzati del pianeta, insieme al presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Il presidente del Consiglio Europeo, Michel, ha dichiarato su X: “Con i leader del G7 abbiamo condannato in modo unanime l’attacco senza precedenti dell’Iran contro Israele.” Ha sottolineato la necessità che tutte le parti esercitino moderazione e ha ribadito gli sforzi per lavorare alla de-escalation, evidenziando l’importanza di porre fine alla crisi a Gaza con un immediato cessate il fuoco. Ha annunciato che la situazione in Medio Oriente, compresa quella in Libano, sarà discussa al prossimo Consiglio Europeo della settimana seguente.

(con fonte AdnKronos)