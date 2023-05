Emilia Romagna, 9 morti e 10mila sfollati. Nel Ravennate ordinata evacuazione

🔊 Ascolta l'articolo

L’Emilia Romagna si trova ancora una volta in stato di allerta rossa a causa del maltempo che ha colpito la regione, provocando alluvioni devastanti con un bilancio tragico di 9 vittime e migliaia di sfollati ed evacuati. La situazione è così critica che la maggior parte delle scuole nella regione rimarranno chiuse, mentre si prevedono ulteriori precipitazioni intermittenti. Attualmente, si contano 23 fiumi esondati e oltre 400 strade interrotte. I comuni colpiti dall’alluvione sono 41, principalmente nelle province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna.

Nella zona del Ravennate, l’emergenza raggiunge un nuovo picco critico. Questa mattina, il Comune di Ravenna ha emesso un ordine di evacuazione immediata per la popolazione e le aziende di Villanova di Ravenna, Filetto e Roncalceci a causa del rischio di allagamento della rete dei canali consortili a seguito della frattura del fiume Lamone tra Reda e Fossolo.

Il Comune ha invitato le persone che non hanno la possibilità di trovare rifugio presso amici o parenti a recarsi alle aree di accoglienza allestite al Cinema City Ravenna, in via Secondo Bini 7, e al Museo Classis di Classe, in via Classense 29. Si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti e di seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile per possibili allagamenti anche in altre parti del territorio comunale, consultando il sito web www.comune.ra.it e i canali social del Comune e del sindaco.

La frattura del fiume Lamone tra Reda e Fossolo ha provocato un sovraccarico del Cer e dell’intera rete secondaria dei canali consortili, causando allagamenti in parti significative delle campagne. Durante la notte, si sono verificati allagamenti a Russi, Godo, San Pancrazio e Villanova di Ravenna, come riportato sulla pagina Facebook del Comune di Ravenna. La situazione richiede massima attenzione e prontezza di intervento da parte delle autorità e della comunità per affrontare questa grave emergenza dovuta alle inondazioni.

(con fonte AdnKronos)

