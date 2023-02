Maltempo: è allerta gialla in dieci regioni

🔊 Ascolta l'articolo

L’Italia sta affrontando maltempo e freddo, con temperature in diminuzione. La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla per oggi, lunedì 27 febbraio, per 10 regioni a causa del rischio di temporali, rischio idraulico e idrogeologico. Le regioni interessate sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

