Nubifragi e trombe d’aria, interessati Nord e Centro

E’ allarme maltempo al Centro-Nord, dove forti rovesci e temporali stanno colpendo gran parte della Liguria, la Lombardia centro-meridionale, l’Emilia e la parte più occidentale del Veneto, ma anche le coste toscane.

A LAVAGNA LE CABINE BALNEARI SUI BINARI

Tra Lavagna e Chiavari una forte mareggiata e trombe marine che hanno depositato detriti sui binari, comprese alcune cabine delle spiagge, danneggiando la linea ferroviaria. La circolazione ferroviaria è temporaneamente sospesa tra le stazioni di Chiavari e Sestri Levante, in entrambe le direzioni. L’impresa ferroviaria ha attivato un servizio bus nel tratto interrotto tra le stazioni di Chiavari-Lavagna-Cavi- Sestri Levante.

TETTO SU AUTO A LUCCA, SOCCORSO CONDUCENTE

I Vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti nel comune di Barga, nella frazione di Fornaci di Barga in via della Repubblica, per soccorrere la persona al volante di un suv centrato da una porzione di tetto divelto da una tromba d’aria. All’arrivo sul posto il personale sanitario aveva già preso in carico l’uomo e il passeggero al suo fianco.

LIVORNO PIOGGIA IMPROVVISA E RAFFICHE VIOLENTE DI VENTO

Un fronte temporalesco intenso che si è formato intorno alle 10.00 ad est della Corsica è avanzato rapidamente anche verso sul territorio della provincia di Livorno. La pioggia improvvisa, anche se non particolarmente intensa, ma soprattutto un forte vento con raffiche violente hanno causato la caduta di alberi (uno in piazza Mazzini e uno in piazza Grande, oltre che di Rami (uno caduto in via di Salviano sulla carreggiata, e rami in carreggiata anche sulla rotatoria Boccaccio/Levante). La Protezione Civile sta monitorando la situazione con le squadre dislocate sul territorio comunale. “Lavoro preventivo e massima cautela – commenta il sindaco Luca Salvetti – dobbiamo muoverci in questo modo per affrontare una situazione climatica complicata che alla siccità e al caldo fa seguire repentini e violenti acquazzoni”. Fino al termine dell’evento ed in attesa della pubblicazione del bollettino di allerta di oggi la Protezione Civile consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza.

GRU SI SCHIANTA SU VILLETTE A BOARA NEL FERRARESE

Una gru è caduta per il maltempo su alcune villette a schiera a Boara, una frazione di Ferrara. Due abitazioni risultano inagibili ma nessun ferito. ”I soccorsi sono già sul posto per le operazioni di evacuazione e di controllo degli appartamenti. Presente anche l’assessore alla protezione civile Nicola Lodi. Pronti a trovare una soluzione immediata alle famiglie”, scrive su Facebook il sindaco di Ferrara Alan Fabbri.