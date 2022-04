Elezioni Francia 2022, bis di Macron all’Eliseo

Il Presidente uscente Emmanuel Macron è stato rieletto con il 58,54 per cento dei voti, contro il 41,46 per cento della sua avversaria, Marine Le Pen. L’atensione è stata del 28,01 per cento, secondo i risultati, ancora provvisori, diffusi questa mattina sul sito del ministero degli Interni francese.

“Devo ringraziare tutte le francesi ed i francesi che sia al primo che al secondo turno mi hanno dato fiducia per un’Europa più forte” ha detto nel suo discorso al Champ-de-Mars, ai piedi della Torre Eiffel. Tra la folla tanti giovani, mentre risuona l’inno alla gioia come cinque anni fa. “Molti nostri compatrioti hanno votato per me per sbarrare la strada all’estrema destra e devo ringraziarli. Sono grato per il loro senso del dovere e per il loro attaccamento alla Repubblica”. “Ritengo che dovremo rispondere anche al silenzio di chi ha scelto di astenersi “, ha aggiunto.

“Non sono il presidente di una parte ma di tutte e di tutti i cittadini francesi” ha dichiarato e ha, poi, messo a tacere i fischi quando ha citato la sua sfidante Marine Le Pen. “Non c’è da fischiare chi ha perso”, ha detto, sottolineando che sarà “suo dovere” trovare una risposta alla “rabbia” e alla “collera” delle persone che non hanno votato per lui.