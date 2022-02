Pordenone, esplosione in attività commerciale: morta una donna

Una donna è morta a causa di una esplosione, con successivo incendio, avvenuta in una attività commerciale di Pinzano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Sul posto, verso le 6,55, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone. Le cause dell’evento sono ancora in corso di accertamento. Insieme alla polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco indagano i carabinieri.

(AdnKronos)

