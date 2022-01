Cadavere trovato a Trieste, è di Liliana Resinovich

E’ di Liliana Resinovich il corpo ritrovato in due sacchi neri a Trieste lo scorso 5 gennaio. A riconoscere il cadavere è stato il marito, Sebastiano Visintin. La 62enne, scomparsa nel nulla il 14 dicembre scorso, è stata ritrovata in un’area boschiva del parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Il riconoscimento fotografico è avvenuto in questura.

(AdnKronos)

