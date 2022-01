Licata, lite familiare finisce in una strage: 5 morti tra cui un bimbo

Tragedia a Licata, nell’agrigentino, dove quattro persone, tra cui un bimbo di undici anni e un ragazzo di 15, sono state uccise per una lite familiare scoppiata in un appartamento nella zona periferica di via Rieti. A sparare sarebbe stato un uomo che, come apprende l’Adnkronos, dopo avere ucciso i quattro familiari si è ucciso. Il suo corpo è stato trovato per strada agonizzante e sarebbe morto in ambulanza. Indagano i carabinieri.

(AdnKronos)

