Esplosione Ravanusa, sopravvissuto: “Sembrava una bomba atomica”

“È stato spaventoso. Sembrava una bomba atomica, abbiamo anche pensato che un aereo fosse caduto qui vicino. Siamo vivi per miracolo”. Lo ha detto Calogero Bonanno, un docente che vive a Palermo e che ieri sera si trovava a casa dei suoceri a Ravanusa, in via Trilussa, durante l’esplosione. “Mia moglie stava allattando la bimba di 4 mesi quando abbiamo sentito lo scoppio e abbiamo pensato che l’edificio si fosse spostato – ha raccontato l’uomo tra le lacrime -, subito con gli altri due miei figli, di 5 e 11 anni, siamo scesi per strada. C’erano vetri e fiamme ovunque. Tutti gli infissi scoppiati. Non capivamo se ci fosse stato il terremoto. La paura è stata tanta. Siamo davvero vivi solo per miracolo”, ha concluso.

Cosa è successo in Via Trilussa

Sono almeno cinque le palazzine crollate la notte scorsa dopo l’esplosione avvenuta a Ravanusa (Agrigento). Due di queste, come dicono i Vigili del Fuoro sono “polverizzate”, altre palazzine sono state fortemente danneggiate. L’onda d’urto ha raggiunto ameno i 100 metri di distanza, danneggiando anche vetri e suppellettili di palazzine lontane dal luogo del disastro. Due finora i superstiti (due anziane sorelle), quattro le vittime accertate comunicate dal responsabile dell’Ufficio Comunale della Protezione Civile. Tra coloro che mancano all’appello non ci sono bambini, come invece ipotizzato in un primo momento.

(AdnKronos)

LE ULTIME NOTIZIE