Europa League: Napoli in svantaggio, poi travolge 4-1 il Legia Varsavia

Il Napoli travolge 4-1 a Varsavia il Legia e balza al comando del gruppo C di Europa League dopo 4 giornate. Gli azzurri in svantaggio al termine del primo tempo per il gol di Emreli al 10′, dominano la seconda frazione grazie alle reti di Zielinski e Mertens su rigore al 51′ e al 75′ e di Lozano e Ounas al 79′ e al 90′. Missione compiuta per i ragazzi di Spalletti che guidano il girone con 7 punti, uno in più dei polacchi, seguono Leicester a quota 4 e Spartak Mosca a 3 che stasera si sfidano sul campo degli inglesi.

Avvio in salita per i partenopei: al 10′ Mladenovic sfonda a sinistra, salta secco Anguissa e scarica per Emreli, tiro si sinistro e imparabile per Meret. La reazione immediata del Napoli porta la firma Zielinski con un tiro che si stampa sulla traversa; gli ospiti spingono, soprattutto a destra e in generale il pallino del gioco è tutto tra i piedi degli azzurri. Lozano offende ma non punge, Elmas ha una grande occasione ma trova la pronta risposta di Miszta. Alla fine del primo tempo il Napoli conta 12 tiri tentati ma nessun gol.

La musica cambia della ripresa dopo la grande paura per il palo di Ribeiro al 1′ che nega al Legia il raddoppio. Al 6′ Zielinski conquista e realizza il rigore dell’1-1. Trovata la parità Spalletti inserisce anche Lobotka e Politano, poi anche Mertens. Sono proprio gli ultimi due a costruire l’azione del 2-1 alla mezz’ora: l’italiano conquista il penalty grazie a un goffo tentativo di rovesciata di Josué, il belga lo trasforma con un cucchiaio elegante e poi esulta col pancione in vista della prossima paternità.

Trovato il vantaggio, i partenopei si sbloccano anche mentalmente e calano il tris poco dopo: sempre Mertens offre il filtrante a Petagna, che con grande generosità cede la palla a Lozano che segna a porta praticamente sguarnita. A fissare il risultato sul 4-1 finale ci pensa Ounas che realizza un gol strepitoso: sombrero su un avversario e tiro di destro da due passi a trafiggere Miszta.