Serie A: Salernitana-Napoli 0-1, il derby campano va ai partenopei

Il Napoli vince 1-0 sul campo della Salernitana nell’undicesima giornata della Serie A e continua la marcia in vetta alla classifica. Gli azzurri si impongono con il gol di Zielinski, a segno al 61′, e centrano la decima vittoria in 11 gare, salendo a 32 punti. La Salernitana rimane a quota 7 in penultima posizione davanti al Cagliari, impegnato domani a Bologna.