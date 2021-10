Vaccino Moderna, mezza dose per il richiamo: la circolare

Terza dose vaccino anti Covid, il ministero della Salute ha dato il via libera al richiamo del vaccino con Spikevax* di Moderna, dopo il parere di ieri della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). L’ok è contenuto in una circolare, firmata dal direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nella quale si legge che “è possibile utilizzare anche il vaccino (Moderna) come richiamo di un ciclo vaccinale primario”.

E si precisa che “la dose ‘booster’ del vaccino Spikevax* è di 50 mcg in 0,25 ml, corrispondente a metà dose rispetto a quella utilizzata per il ciclo primario”.

Inoltre, si evidenzia che “può essere utilizzata dopo almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato, a favore dei soggetti” per i quali la terza dose è al momento autorizzata.