SpaceX, rientrati sulla Terra i primi 4 turisti spaziali

Quattro civili, i primi 4 turisti spaziali di SpaceX, sono atterrati in Florida dopo aver completato la prima escursione orbitale al mondo guidata solo da astronauti dilettanti. La loro capsula è ammarata al largo della costa della Florida poco dopo le 19 ora locale, secondo un video trasmesso dalla compagnia di Elon Musk.

Il razzo Falcon 9 che trasportava la capsula SpaceX Dragon è decollato dal Kennedy Space Center della Florida mercoledì alle 20:02 ed è entrato ufficialmente in orbita quasi 50 minuti dopo. Tre i passeggeri che si sono uniti ad Isaacman nel primo volo spaziale umano interamente civile: Hayley Arceneaux, l’assistente di un medico che da bambina ha sconfitto il cancro alle ossa; Chris Sembroski, un veterano dell’aeronautica e ingegnere dei dati aerospaziali; e il geoscienziato Sian Proctor. I dilettanti sono già andati nello spazio, ma mai senza la presenza di astronauti o cosmonauti addestrati.

