Moto Guzzi V7: la più venduta in Italia nelle cilindrate over 700

Mandello del Lario, 3 settembre 2021 – Moto Guzzi V7, la best seller del marchio dell’aquila, è stata la moto con cilindrata oltre 700 cc più venduta nel mercato italiano nel mese di agosto appena concluso.

Con 213 esemplari consegnati ai clienti l’ultima versione di Moto Guzzi V7 ha distanziato la concorrenza giapponese, tedesca e italiana.

È una bella notizia per Moto Guzzi, che proprio quest’anno festeggia i cento anni di storia, ma non una sorpresa visto l’entusiasmo col quale il nuovo modello della gamma di Mandello è stato accolto sin dal suo lancio commerciale nella scorsa primavera.

Disponibile in due versioni – Stone, più essenziale e dai contenuti contemporanei e Special più classica ed elegante – la nuova Moto Guzzi V7 è spinta da nuovo motore di 850 cc e 65 cv dalle prestazioni entusiasmanti, è diventata così più veloce, più confortevole, meglio equipaggiata e rifinita, senza perdere nulla di quel carattere e autenticità che sono i valori di tutte le Moto Guzzi.

La nuova generazione di V7 vuole continuare a essere la motocicletta d’accesso nel mondo Moto Guzzi, facile, dalle dimensioni e peso contenuti ma al contempo dal carattere forte e autentico, esibito dal bicilindrico trasversale a V, configurazione unica al mondo.

Moto Guzzi V7 è uno dei modelli più amati e di successo, riconosciuto quale rappresentante della motocicletta classica italiana nel mondo

La fama mondiale è dovuta alla sua capacità di mantenere fede alle aspettative e alla reputazione di un marchio leggendario. Dal 1967, anno in cui iniziarono le vendite dei primi esemplari in Italia, V7 è diventata il caposaldo della gamma e la rappresentante per eccellenza della motocicletta italiana, distinta da contenuti e design in grado di raccogliere l’apprezzamento di un pubblico trasversale ed eterogeneo. Rilanciata nel 2008 nella cilindrata 750, la V7 ha subito rappresentato un grande successo grazie anche al suo stile classico, alla qualità costruttiva e alla sua facilità di guida.

A inizio 2021 Moto Guzzi ha presentato la nuova generazione di V7, completamente rinnovata che si è subito dimostrata perfetta per continuare il grande successo di una moto leggendaria.

