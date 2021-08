Tokyo 2020 ciclismo, Italia oro inseguimento a squadre e record mondo

Medaglia d’oro nel ciclismo su pista per l’Italia nell’inseguimento a squadre a Tokyo 2020. Il quartetto azzurro (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan) i ha trionfato in finale sulla Danimarca con una straordinaria rimonta negli ultimi 3 giri. Protagonista assoluto Ganna, travolgente nel rush finale fino al sorpasso in extremis. Bronzo all’Australia.

(AdnKronos)