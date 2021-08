5 nuove professioni digitali nel Real Estate

Tra le ricerche che ogni giorno vengono effettuate su Google, uno dei parametri più inseriti è sicuramente il termine “casa”, in quanto molte persone nutrono interesse verso il settore immobiliare e cercano nuovi metodi per intraprendere nuove professioni digitali nel Real Estate.

Scopriamo insieme quali sono le figure più acclamate in questione.

Real Estate: un cambiamento necessario

Da qualche anno a questa parte la digitalizzazione ha toccato differenti ambiti della vita, arrivando anche ad avere una grande importanza per quanto riguarda la Real Estate.

In questo campo infatti, sono stati raggiunti grandi successi per quanto riguarda il mercato immobiliare, dove moltissime persone hanno deciso di investire sulle tendenze che permettono loro di entrare in possesso di case personalizzate per ogni tipo di acquirente.

Questo metodo consente di godere di un ottimo rapporto tra la domanda e l’offerta, avendo accesso a delle trattative personalizzate che offrono delle valutazioni più precise.

In base a quanto dichiarato da Tecnocasa inoltre, anche i tempi di vendita si accorciano notevolmente, in quanto, fino a qualche tempo fa, prima di ottenere le chiavi in mano si dovevano aspettare molti mesi, mentre ora bastano all’incirca 50 giorni per portare il processo a termine con successo.

Questo comporta inevitabilmente la nuova comparsa di professioni immobiliari, che rimpiazzeranno quelle vecchie e che permetteranno agli acquirenti di usufruire di strumenti d’avanguardia e tecnologia, in grado di rispondere al meglio ad ogni tipo di necessità.

Le nuove professioni riconosciute

Tra le nuove professioni digital nel Real Estate compaiono sicuramente i mediatori, ovvero quelle persone che si occuperanno di negoziare e conoscere il mercato in tutte le sue sfumature, al fine di rendere interessante l’annuncio e mettere a disposizione degli acquirenti delle competenze di alto livello.

Ovviamente dovranno essere presenti dei presidiatori, ovvero un gruppo di agenti che si occuperanno di svolgere tutte le componenti tecnologiche del lavoro, operando su diversi campi, come ad esempio quello degli investimenti e della raccolta dei dati.

Anche il ruolo dell’imprenditore sarà molto importante, in quanto sarà lui a coadiuvare tutti gli agenti presidiatori, potenziando la loro figura e offrendo loro tutto il materiale necessario affinché essi possano svolgere al meglio la loro mansione.

Gli asset manager invece, avranno come fine ultimo quello di gestire il patrimonio finanziario, facendo sì che un investimento possa ottenere il massimo rendimento e riducendo al minimo ogni rischio che potrebbe far sfumare l’affare.

Citiamo inoltre gli analisti immobiliari, che possono far parte del procedimento rielaborando e raccogliendo i dati disponibili, che possono comportare un notevole profitto anche qualora il tempo richiesto si rivelasse essere più lungo del previsto.

Queste figure apparteranno in maniera drastica al settore delle nuove professioni digitali e sostituiranno di fatto i ruoli generici e poco specializzati che finora si sono rivelati indispensabili per l’andamento e il successo di questo settore.

Ovviamente, anche se i pronostici sono favorevoli, bisognerà attendere qualche mese per poter verificare l’efficacia di questo sistema, in quanto nel caso in cui questo si rivelasse efficace, si avrebbe la possibilità di ripristinare un intero settore facendo di tutto affinché esso riesca a sviluppare al meglio i propri punti di forza.

(AS)