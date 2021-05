Cina sbarca su Marte, atterrata la sonda: Xi applaude

Una sonda cinese, ovvero il rover Zhurong, è atterrata per la prima volta su Marte. Il successo è stato riconosciuto dal presidente cinese Xi Jinping che si è congratulato con tutti coloro che hanno preso parte alla missione esplorativa su Marte Tianwen-1. Si tratta di ”un’altra pietra militare nello sviluppo dell’industria spaziale cinese”, ha detto Xi.

”Grazie per il vostro coraggio davanti alle sfide e grazie per questa prova di eccellenza, ora la Cina è tra i primi Paesi nell’esplorazione planetaria”, ha aggiunto Xi, affermando che ”il Paese e il popolo vi ricorderanno sempre per quello che avete raggiunto”. La sonda era stata lanciata il 23 luglio del 2020 dal sud della Cina.