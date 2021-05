Seconda dose vaccino, Figliolo: “Cts conferma validità 42 giorni”

Pfizer e seconda dose, anche dal “Cts la conferma della validità dei 42 giorni tra le due” somministrazioni. A dirlo, il commissario straordinario per la vaccinazione, gen. Francesco Paolo Figliuolo, che assieme al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, è giunto in mattinata a Mestre per la prima tappa della visita che compirà in Veneto ad alcune strutture vaccinali. Ad accoglierlo il presidente della Regione Luca Zaia.

Per la campagna vaccinale in Italia, “giugno sarà il mese della spallata”, aggiunge il generale, che continua: “Quando si fa squadra si vince. A livello nazionale siamo a oltre 25 milioni di somministrazioni: 17,5 sono prime dosi, poco più di 7,5 milioni di persone hanno ricevuto il ciclo completo. C’è stato un incremento notevolissimo di over 80 e fragili a cui è stato somministrato il vaccino e c’è stato contestualmente un calo netto di ospedalizzazioni, terapie intensive e decessi: è molto importante. Il Veneto in particolare al primo posto per le vaccinazioni di over 80 e over 70”.

“Maggio – spiega ancora il commissario – è un mese di transizione con circa 17 milioni di dosi, siamo ad una media di oltre 450mila dosi al giorno con punte oltre il mezzo milione. E’ chiaro che la vaccinazione è un insieme di scienza e organizzazione. Tutti i vaccini possono salvare la vita, bisogna seguire le raccomandazioni della comunità scientifica”.

A giugno, quindi, “dobbiamo aprire alle altre classi e alle aziende, ci saranno warm up con medici aziendali per testare la bontà del sistema. Giugno deve essere il mese di svolta, in cui dare la spallata definitiva e lasciarci dietro il periodo peggiore. La campagna va avanti, bisogna arrivare all’immunità di gregge e sono confidente: ci arriveremo nei tempi previsti”, assicura il generale.

E ancora: “Non facciamo magazzino, la struttura commissariale fa bilanciamento con il consenso delle regioni interessate. Nei giorni scorsi – spiega Figliuolo – ho disposto un bilanciamento fra Sicilia e Puglia. Faremo ulteriori bilanciamenti che sono provvisori, quando la situazione si normalizza le dosi saranno riportate dove erano state prese”, dice facendo riferimento alla gestione delle forniture. L’obiettivo è “vaccinare il più possibile e non tenere nulla in cassa”

Dopo avere incontrato le autorità locali all’ospedale All’Angelo, Figliuolo proseguita’ la visita al Pala Expo di Porto Marghera, il più grande hub regionale, che serve il territorio della Ulss Serenissima. Quindi si trasferirà a Padova per una visita all’ospedale militare trasformato in un centro vaccinale infine andrà a Verona all’aeroporto militare di Villafranca.