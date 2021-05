Conte: “Casaleggio obbligato per legge a fornire dati iscritti M5S”

“Casaleggio per legge è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare”. Lo dice Giuseppe Conte a Repubblica. L’ex premier annuncia che ”chiederemo l’intervento del garante della privacy”: ”Non si può fermare il movimento”.

“Su questo c’è poco da scherzare, perché questi vincoli di legge sono assistiti da solide tutele, civili e penali”, ha evidenziato Conte, aggiungendo: “Abbiamo predisposto tutto per partire. Siamo pronti. Questa impasse sta solo rallentando il processo costituente ma certo non lo bloccherà. Verrà presto superata, con o senza il consenso di Casaleggio. Se Rousseau non vorrà procedere in questa direzione, chiederemo l’intervento del Garante della Privacy e ricorreremo a tutti gli strumenti per contrastare eventuali abusi. Non si può fermare il Movimento, la prima forza politica del Parlamento”.