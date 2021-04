Sigarette elettroniche: i modelli e gli aromi più in auge

La sigaretta elettronica, conosciuta anche come e-cig, si propone come l’alternativa “sana” di “fumare” rispetto alla classica sigaretta. Ciò che rende più sicura l’e-cig è che il liquido è riscaldato mentre invece il tabacco presente nelle sigarette è combustionato. La prima rilascia semplice vapore non nocivo per l’ambiente e per le persone, la seconda, invece, rilascia fumo, che risulta essere assai dannoso sia per l’ambiente che per i fumatori stessi o per coloro che gli stanno accanto. Per ulteriori informazioni sui possibili effetti che la sigaretta elettronica può avere sulla salute, puoi consultare questo articolo.

Inoltre, la sigaretta elettronica, oltre che per i motivi summenzionati, è diventata anche un accessorio trend. Quindi bisogna ammettere che la sigaretta elettronica va di moda. I motivi di questo enorme successo possono essere svariati, non solo per il bassissimo impatto sulla salute e per la moda, ma anche per la possibilità di scegliere tra i tanti fantasiosi aromi disponibili che compongono la soluzione liquida. Ma quali sono i modelli e le aromatizzazioni più fashion? In realtà ce ne sono davvero tanti, dalle tipologie più vintage a quelli più moderni.

Una breve panoramica sui modelli

Il primo modello di sigaretta elettronica in assoluto è la Cigalike: questa e-cig nasce per replicare il più fedelmente possibile la tipica sigaretta, sia nella forma che nel colore, ma anche nel funzionamento; infatti ubicata all’estremità opposta del “filtro”, una micro luce led imita quasi alla perfezione l’effetto accensione e aspirazione peculiari della sigaretta comune. Le cartucce contente il “tabacco” sono monouso. Questo modello è ideato appositamente per far sì che il fumatore pentito non risenta troppo della mancanza della sigaretta tradizionale e che il passaggio dalla sigaretta comune a quella elettronica non sia troppo traumatico e, appunto, non lasci un vuoto. Ovviamente, come per tutte le cose di stampo elettronico, il modello di e-cig non poteva certo fossilizzarsi alla cigalike, infatti è in questo frangente che vede la luce la Personal vaporizer discostandosi di molto dalla cigalike che, mentre quest’ultima imita la sigaretta classica, la personal vaporizer punta invece all’originalità, con un design e uno stile proprio, ma con una nuova particolarità: lo “svapatore” ha la possibilità di miscelare lui stesso gli aromi e addirittura scegliere una soluzione con o senza nicotina. Anche per quanto riguarda l’aspetto tecnico, la personal vaporizer, porta una novità, e cioè, l’ottimizzazione della durata delle batterie (poco efficienti nel modello cigalike).

Un altro modello da tenere in considerazione è la sigaretta elettronica a tabacco:

la diversità che contraddistingue questo modello è che le cartucce contengono foglie di tabacco compresse, e questo offre la sensazione allo svapatore di fumare una vera e propria sigaretta. Una nota positiva anche per quanto riguarda il design, molto fine ed elegante.

Ma le novità del mondo e-cig non possono finire certo qui, dopo questa breve scorsa dei modelli, parliamo ora brevemente della sigaretta elettronica ad ultrasuoni vera e propria chicca tecnologica, che non fa ricorso a particolari resistenze per riscaldare il liquido come le precedenti, ma utilizza un chip che emette vibrazioni a frequenze ultrasoniche. Una roba del futuro, penserete. In effetti, questo modello riduce ancora di più gli impatti che la svapata potrebbe avere sulla salute, superando in sicurezza anche i modelli precedenti.

Quali aromi usare?

La domanda potrebbe suonare strana, ma ogni consumatore ha un proprio palato, un proprio gusto, quindi è difficile stabilire quale aroma preferire. Molti ex fumatori, ad esempio, prediligono l’aroma tabacco (per ovvi motivi), ma ci sono anche altri aromi che possono essere interessanti, come quelli balsamici, a base di erbe aromatiche o addirittura quelli dolci, al gusto vaniglia e persino al cioccolato. Per non parlare poi degli aromi fruttati o quelli aromatizzati al tè o al caffè.

Insomma, è il caso di dirlo, ci sono per tutti i gusti. Ma dove si possono acquistare le sigarette elettroniche o i relativi aromi? Naturalmente negli store specializzati, ma se si desidera, è possibile acquistarli anche comodamente da casa, visitando il sito Terpy che offre davvero una vasta scelta.

(AS)

