E’ finito in tragedia un tentativo di rapina in una gioielleria a Grinzane, nel cuneese. A quanto si apprende due persone si troverebbero a terra, in strada, morte. Dovrebbe trattarsi di due rapinatori. Sul posto stanno operando i carabinieri. Il gioielliere, invece, non risulterebbe ferito.

