DIRETTA Champions LIVE: Juve-Barcellona e Bruges-Lazio

Entra nel vivo anche la Champions League della Juventus: dopo il successo esterno ottenuto sul campo della Dinamo Kiev grazie ad una doppietta di Alvaro Morata, i bianconeri ospitano mercoledì il Barcellona nel match che potrebbe avere un ruolo decisivo nella corsa al primo posto nel girone G. Così, per il match di mercoledì, le quote Stanleybet.it sono orientate su un equilibrio quasi perfetto, a parte una sfumatura bianconera. L’«1» della Juventus è dato a 2,60, mentre il Barcellona viaggia a quota leggermente più alta, 2,65. Un pari invece è pagato 3,35 volte la posta. Nell’ultimo confronto disputato a Torino, la Juventus ebbe la meglio con un 3-0 nell’andata dei quarti di finale della massima competizione europea. Difficile per i trader di Stanleybet.it un risultato analogo, tanto che la quota è 29,00. Ma l’incrocio più importante, del 6 giugno 2015, vide esultare i catalani: 1-3 in finale di Champions League a Berlino, con gol del momentaneo pareggio bianconero siglato proprio da Morata. In questo caso ci credono di più i bookmaker che offrono il 3-1 per i blaugrana a 20,00.

La Lazio vola in Belgio con lo spettro del Covid

L’ombra del Covid su Formello tiene con il fiato sospeso i tifosi della Lazio in vista dell’appuntamento di Champions League con il Bruges, ma intanto nelle quote dei betting analyst c’è uno stop per i biancocelesti. In attesa dell’esito dei tamponi effettuati ieri dalla Uefa, alla rifinitura svolta ieri a Formello erano soltanto in dodici i calciatori della prima squadra in campo. Le assenze di Luis Alberto, Immobile, e Leiva hanno avuto un effetto immediato, visto che, come riporta Agipronews, sui tabelloni dei maggiori bookmaker italiani sono state chiuse le giocate sulla partita già nella giornata di ieri. L’alto numero di giocatori sotto osservazione ha convinto gli analisti a una scelta prudente anche per il campionato: nel “worst case scenario” la Lazio avrebbe la possibilità di chiedere il “jolly” alla Lega per rinviare il match con il Torino in programma domenica e al momento sul tabellone Snai anche su questa partita non è più possibile scommettere.

