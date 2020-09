Calciomercato: Chris Smalling, tra Roma e Inter… sempre che lo United lo molli

La Roma vuole Chris Smalling, Chris Smalling vuole la Roma. Due volontà che presto saranno accolte. Ne sono convinti i betting analyst di Snai che aprono una scommessa sul futuro del solido difensore del Manchester United dando favorita proprio la squadra giallorossa. Nelle ultime ore c’è stato un rilancio da parte del club di Friedkin e infatti per i bookmaker l’approdo di Smalling a Trigoria vale solo 2 volte la posta. L’alternativa è la permanenza in Inghilterra, sponda Red Devils che potrebbero trattenere il trentenne.

L’eventualità è offerta a 2,50 ma la quota che potrebbe variare in queste ultime ore è quella relativa all’Inter. L’ipotesi nerazzurra per Smalling, riferisce Agipronews, è fissata in lavagna a 4,00, complice la trattativa, ancora da definire, con il Tottenham per la cessione di Skriniar che “blocca” l’eventuale affondo di Marotta e Ausilio. Sullo sfondo ma ben più lontane ci sono Manchester City e Paris Saint Germain a 10,00 con il Napoli leggermente staccato a 12,00. Tra le possibili squadre c’è anche Lazio, ma il clamoroso “sgarbo” ai giallorossi è ad alta quota, 33.