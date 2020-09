Scuola: Lazio, da prossima settimana pronti test salivari con risposta in 30 minuti

“Oggi partono i primi tamponi rapidi antigenici nel liceo scientifico Vian ad Anguillara. Dalla prossima settimana daremo il via ai test salivari in tutte le scuole del Lazio. Cominceremo dagli istituti dove sono stati evidenziati i contagi, poi a rotazione li faremo in tutti. Venerdì lo Spallanzani licenzierà questo tipo di tampone rapido che prevede la risposta in 30 minuti”. Lo afferma sulla ‘Repubblica’ l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

Per frenare la diffusione del virus, l’assessore invita i romani a rispettare le ben note misure: “Mascherina, lavaggio frequente delle mani, distanza”. Mascherina anche all’aperto? “Sì – aggiunge – e potrebbe diventare obbligatorio se la situazione peggiora”. Una possibilità, dal momento che “andiamo incontro alla brutta stagione”.