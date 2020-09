Regionali: Veneto, un plebiscito per Zaia (cdx) che è rieletto con il 76,79%

In Veneto Zaia asfalta il candidato del centro sinistra con una percentuale incredibile del 76,79%. Lo sfidante, Arturo Lorenzoni, non è andato al di là del 15,72%.

21 settembre – Gli exit poll in Veneto non lasciano alcun dubbio circa la vittoria del presidente uscente: Luca Zaia negli exit poll vince a mani basse contro il suo avversario Arturo Lorenzoni, con una forchetta percentuale che va dal 72 al 76% che non lascia dubbio alcuno sulla riconferma dell’esponente legista a Palazzo Balbi. L’esponente del centro sinistra si ferma tra il 16 e il 20%.