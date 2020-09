Regionali: Liguria, Toti (cdx) riconfermato governatore con il 56,13%

In Liguria si registra nuovamente una vittoria di Toti. Il governatore uscente ha ricevuto il consenso del 56,13% dei liguri che sono andati al voto, mentre lo sfidante Ferruccio Sansa, che rappresentava la coalizione Pd e M5S, si è fermato al 38,90%.

21 settembre – I dati degli exit poll per le regionali in Liguria, confermano nuovamente la vittoria del Presidente uscente Giovanni Toti del centro destra, che si attesterebbe tra il 51% e il 55% delle preferenze. Staccato di molto il candidato del Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle (unico caso in Italia in cui si sono uniti): Ferruccio Sansa raccoglierebbe tra il 38% e il 42%.