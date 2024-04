Maltempo a Pasquetta: disagi e interventi in Nord Italia

🔊 Ascolta articolo -

Pasquetta 2024: tra neve, frane e allagamenti, il Nord Italia affronta una giornata di festa con difficoltà

La giornata di Pasquetta è stata segnata da condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito principalmente il Nord Italia, causando notevoli disagi per i viaggiatori durante la festività. La neve ha isolato il comune di Livigno, in provincia di Sondrio, per diverse ore, mentre una valanga ha interrotto l’energia elettrica in alcune zone. Il sindaco Remo Galli ha esortato turisti e sciatori a rimanere negli hotel attraverso un appello sui social media, descrivendo la situazione come “abbastanza critica”.

In Val Camonica, a Edolo, l’esondazione di torrenti e smottamenti ha richiesto l’evacuazione di 15 persone e l’istituzione di una Unità di Comando Locale per coordinare gli interventi. Anche la strada statale 344dir “Di Porto Ceresio” a Cremenaga, in provincia di Varese, è stata chiusa a causa di una frana che ha lasciato fango e detriti sul tracciato.

In Veneto, un gruppo di escursionisti è stato salvato dal Soccorso alpino di Longarone dopo essere rimasto bloccato da un corso d’acqua in piena. Nel Friuli Venezia Giulia, le forti piogge hanno causato accumuli significativi di precipitazioni e venti forti, con la quota neve oltre i 2000 metri. Infine, la circolazione sulla linea ferroviaria Cuneo – Ventimiglia via Limone è stata sospesa a causa di un movimento franoso in Francia.

Le autorità continuano a monitorare la situazione e a intervenire dove necessario per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normalità nei trasporti e nella viabilità il prima possibile.

(con fonte AdnKronos)

