Parlamento Ue: commemorazione 75 anni liberazione Auschwitz, intervento Sassoli e Segre

La notizia delle prima ora – La cerimonia della commemorazione dei 75 dalla liberazione di Auschwitz si terrà in apertura di sessione il 29 gennaio prossimo. I deputati osserveranno un minuto di silenzio in occasione della Giornata internazionale della Memoria dell’Olocausto, poi in aula sarà presente Anita Lasker-Wallfisch, violoncellista di fama mondiale e membro superstite dell’Orchestra femminile di Auschwitz, che assisterà all’esibizione di Mischa e Maxim Maisky che eseguiranno “From Jewish Life: Prayer” di Ernest Bloch, su violoncello e pianoforte. Intorno alle 15:20, la senatrice italiana a vita e sopravvissuta ad Auschwitz, Liliana Segre, terrà un discorso in Plenaria. Successivamente, interverranno Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, e con buona probabilità prenderà la parola anche Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo. La cerimonia si concluderà alle 15.45, con l’esibizione del Quartetto Karski e Naomi Couquet (mezzosoprano) in “Kaddish”, di Maurice Ravel.