Meteo: situazione non migliora, nuova perturbazione e neve in arrivo

Situazione ed evoluzione: dopo il maltempo delle ultime ore una nuova intensa perturbazione associata ad una profonda saccatura atlantica raggiungerà l’Italia. Il peggioramento inizierà già da sabato sera su parte dei settori tirrenici ma il grosso delle piogge è previsto solo tra la notte e la giornata di domenica. Questo fronte accompagnerà l’evoluzione della saccatura verso i Balcani, sarà quindi seguito da correnti più fredde e i fenomeni risulteranno spesso a carattere temporalesco con locali grandinate al Sud. Avremo anche delle deboli nevicate sulle Alpi e più abbondanti ma solo a quote medio alte in Appennino. Attenzione particolare andrà rivolta ai forti venti dapprima meridionali poi in rotazione dai quadranti occidentali e nord occidentali, le raffiche potranno raggiunge e talora persino superare i 100km/h. Vediamo la previsione:

La condizione di Domenica 22 dicembre

Meteo domenica: Nord al mattino qualche nevicata sulle Alpi occidentali oltre i 1200m, ultimi rovesci o temporali tra Liguria orientale, Emilia Romagna e basso Triveneto in rapida attenuazione da ovest. Maggiori schiarite tra Piemonte, centro ovest Liguria e Lombardia. Nel pomeriggio ampie aperture salvo residui piovaschi sul Friuli e qualche debole nevicata sulle Alpi confinali. In serata bel tempo salvo debole neve sulle Alpi confinali. Acqua alta sulla Laguna veneta tra 120 e 130cm. Centro schiarite in arrivo fin dal mattino su Toscana e alto Lazio, instabile altrove con piogge e temporali, neve in Appennino sopra i 1700m. Nel pomeriggio ampie schiarite con residui piovaschi tra basso Lazio e Abruzzo. In serata bel tempo prevalente. Sud tempo perturbato al mattino con piogge, temporali e grandinate sulla fascia tirrenica. Pomeriggio ancora instabile sulle tirreniche mentre maggiori schiarite interesseranno i settori adriatici e ionici. In serata ancora qualche breve piovasco sul basso Tirreno, buono altrove. Temperature in calo, soprattutto al Sud. Venti forti al mattino da SSO, in rotazione da O/NO nel pomeriggio, raffiche fino a 100km/h. Mari agitati con burrasche e mareggiate lungo le coste esposte.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)