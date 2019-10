Meteo: vortice ciclonico, forte vento e temporali in parte d’Italia

Situazione: Un profondo vortice di bassa pressione, scaturito dalla saccatura atlantica responsabile delle forti condizioni di maltempo che hanno interessato le regioni di nordovest e la Lombardia nei giorni scorsi si muove lentamente dal mare di Alboran verso il settore delle Isole Baleari. Piogge e temporali molto forti stanno interessando la Spagna nord orientale e la Francia e nel corso delle prossime ore il fronte più attivo associato al minimo raggiungerà anche le regioni occidentali italiane a iniziare dalla Sardegna e dal Nordovest con fenomeni intensi tra stasera e la notte. Giovedì sarà maltempo su gran parte delle regioni del Nord e anche quelle del Centro Italia, poi il minimo proseguirà la sua corsa verso sud annidandosi sull’Africa nord orientale e continuerà a portare maltempo sulle Isole Maggiori per venerdì mentre sul resto della Penisola il tempo sarà migliorato. vediamo le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo giovedì

Meteo prossime ore: Nord primi piovaschi sul Piemonte occidentale e il ponente ligure in intensificazione tra la sera e a notte quando i fenomeni risulteranno anche a sfondo temporalesco e potranno essere di forte intensità. Prevalgono ampie schiarite altrove seppur con qualche nebbie in diradamento sulla Valpadana. Centro: peggiora in Sardegna con prima piogge dal pomeriggio e rovesci in serata tendenti ad assumere carattere di temporale nella notte, ampie schiarite altrove con qualche velatura. Sud bel tempo prevalente con qualche velatura o stratificazione in arrivo da ovest. Temperature stabili nei valori massimi con punte di 28°C al Sud e localmente anche al Centro. Lieve calo nei valori minimi al Nordovest e Sardegna. Venti forti sciroccali con mari molto mossi, anche agitati i bacini occidentali.

Meteo giovedì: Nord maltempo al Nordovest con piogge e temporali anche forti in estensione in giornata ma in forma più attenuata anche al Nordest, fenomeni più modesti in Emilia Romagna. Centro maltempo in Sardegna con piogge e temporali, rapido peggioramento sulla Toscana con temporali anche forti dal pomeriggio, in serata piovaschi e temporali anche sul Lazio. Ampie aperture lungo l’Adriatico ma con nubi in aumento dal pomeriggio sera. Sud peggiora sulla Sicilia occidentale con piogge e temporali tra il pomeriggio e la sera, in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni con velature stratificazioni in ispessimento da ovest. Temperature in Calo su Sardegna, Nordovest e Toscana, ancora stazionarie altrove con punte fino a 28°C all’estremo Sud. Venti forti di scirocco, mari molto mossi o agitati i bacini occidentali, poco mossi o mossi gli altri.

Meteo venerdì

Meteo da venerdì al weekend: il minimo di bassa pressione si spingerà verso l’entroterra tunisino portando ancora diffusa instabilità sulle Isole maggiori nella giornata di venerdì. Sul resto della Penisola il tempo sarà discreto con qualche annuvolamento isolato e fenomeni pressoché assenti. Tra sabato e domenica la bassa pressione tenderà gradualmente a riassorbirsi con fenomeni meno intensi e più localizzati ma ancora possibili tra Sardegna e Sicilia. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente ma si manterranno ancora al di sopra delle medie.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)