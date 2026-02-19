Inaugurato AiLoV-Et a Tor Vergata per Einstein Telescope

L’Università di Roma Tor Vergata e l’Infn inaugurano AiLoV-Et, laboratorio all’avanguardia per lo sviluppo di tecnologie dedicate al rivelatore di onde gravitazionali di nuova generazione, Einstein Telescope, finanziato con fondi Pnrr

Un laboratorio all’avanguardia per Einstein Telescope – È stato inaugurato oggi il laboratorio AiLoV-Et (Advanced Optics Lab @ Tor Vergata for Einstein Telescope) presso il dipartimento di Fisica dell’Università di Roma Tor Vergata, negli spazi della sezione Infn. L’infrastruttura è dedicata alla ricerca e sviluppo delle tecnologie per il futuro rivelatore di onde gravitazionali Einstein Telescope, e rientra nel progetto Etic, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi Pnrr.

Il laboratorio fa parte di una rete nazionale di laboratori diffusi sul territorio, con l’obiettivo di promuovere la candidatura della Sardegna a ospitare Einstein Telescope.

Strumentazioni e funzioni del laboratorio

“Grazie a un finanziamento di circa tre milioni di euro, AiLoV-Et ospita camere bianche e grigie, banchi ottici, laser, specchi e strumentazione altamente tecnologica”, spiega Viviana Fafone, responsabile del laboratorio e professoressa dell’Università di Roma Tor Vergata.

Il centro si concentra su soluzioni di ottica adattiva e nuovi materiali per gli specchi del rivelatore, elementi chiave per gli obiettivi scientifici di Einstein Telescope. L’attività si inserisce in una tradizione di ricerca sulle onde gravitazionali a Tor Vergata attiva da oltre quarant’anni, dai primi rivelatori a barre criogeniche fino all’interferometro Virgo e ai futuri sviluppi.

Visione e collaborazione istituzionale

“E’ con grande orgoglio che inauguriamo AiLoV-Et, un nuovo capitolo nella storia scientifica del nostro ateneo”, commenta Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’Università di Roma Tor Vergata.

Il rettore sottolinea come l’infrastruttura rappresenti un investimento nelle persone e nella formazione avanzata, oltre che un segnale di fiducia nella collaborazione europea e nella capacità dell’Italia di essere protagonista nella ricerca di frontiera.

Sfide scientifiche e tecnologie innovative

Secondo Marco Pallavicini, membro della Giunta Esecutiva dell’Infn con delega al progetto Einstein Telescope, il laboratorio opererà nel campo del controllo termico degli specchi, già cruciale negli interferometri attuali ma destinato a diventare strategico per gli osservatori di prossima generazione.

Il laboratorio nasce dalla collaborazione tra Infn e Università di Roma Tor Vergata, in continuità con l’esperienza consolidata nell’ambito dell’esperimento Virgo.

Convegno inaugurale

All’inaugurazione è seguito un convegno dedicato ai quarant’anni di ricerca sulle onde gravitazionali a Tor Vergata, con interventi di rappresentanti del Ministero dell’Università e della Ricerca, dirigenti universitari, direttori di laboratorio e ricercatori italiani e internazionali, tra cui Michele Maggiore dell’Università di Ginevra e Michele Punturo dell’Infn.

