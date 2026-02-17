Eclissi solare del 17 febbraio: fenomeno visibile nell’emisfero sud, non in Italia

Connect with us

Evento con “anello di fuoco” osservabile tra Antartide, Africa meridionale e Sud America

Eclissi solare del 17 febbraio: dove sarà visibile – Eclissi solare oggi, martedì 17 febbraio 2026, ma il fenomeno non sarà osservabile dall’Italia. L’evento astronomico interesserà infatti aree remote del pianeta, con visibilità concentrata nell’emisfero sud.

Classificata a livello globale come eclissi solare anulare, sarà caratterizzata dalla formazione del cosiddetto “anello di fuoco”, effetto ottico che si verifica quando la Luna si interpone tra Terra e Sole senza coprirlo completamente.

Come funziona un’eclissi solare

Un’eclissi solare si verifica quando la Luna transita tra la Terra e il Sole, oscurando parzialmente o totalmente la luce solare.

Nel caso di un’eclissi parziale, la Luna copre solo una porzione del disco solare, creando l’effetto visivo di un “morso” sul Sole. Durante questa fase il Sole non viene mai completamente oscurato.

Orari e zone del mondo coinvolte

In questo caso il fenomeno inizierà poco dopo le 13 e terminerà poco dopo le 16 (ora italiana).

La fase massima sarà osservabile principalmente in Antartide. L’eclissi sarà visibile anche:

  • nel sud dell’Africa meridionale
  • in Madagascar
  • nell’estremo sud del Sud America, tra Cile e Argentina

Sicurezza: come osservare un’eclissi

Gli esperti ricordano che non bisogna mai osservare il Sole a occhio nudo, nemmeno durante un’eclissi parziale.

È necessario utilizzare esclusivamente:

  • occhiali certificati per eclissi solari
  • sistemi di osservazione indiretta, come il proiettore a foro stenopeico

Gli occhiali da sole tradizionali non garantiscono una protezione oculare adeguata.

(con fonte AdnKronos)

