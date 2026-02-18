Tentato rapimento Roma: un equivoco, era baby sitter a primo giorno di lavoro

Connect with us

Tentato rapimento Roma: la polizia chiarisce il caso della scuola di Monteverde, nato da un errore di una baby sitter al primo giorno di lavoro

Un equivoco legato all’errore di una baby sitter al primo giorno di lavoro è all’origine del caso di tentato rapimento segnalato nella scuola dell’infanzia di Largo Ravizza, nel quartiere Monteverde, a Roma.

Le indagini sono state avviate immediatamente dalla polizia dopo la denuncia presentata dai genitori della bambina coinvolta.

L’errore della baby sitter e l’intervento del personale scolastico

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una baby sitter filippina di circa 35 anni, che parla esclusivamente inglese, sarebbe entrata per errore nella scuola materna. Disorientata, è stata accompagnata da una collaboratrice scolastica dalla maestra, alla quale ha mostrato la foto di due bambini.

L’immagine, in realtà, era una vecchia foto WhatsApp di due alunni che oggi frequentano la scuola elementare situata nello stesso plesso scolastico, accanto alla materna. La maestra, non riconoscendo la donna e constatando l’assenza di delega al ritiro, ha contattato i genitori e fatto scattare l’allarme.

Le verifiche della polizia e le immagini delle telecamere

Le immagini di videosorveglianza della scuola elementare hanno poi mostrato una donna, riconducibile alla baby sitter, mentre camminava con due bambini. Una volta identificati, i genitori dei minori hanno spiegato che la donna era stata incaricata di prelevare i figli da scuola, ma non era ancora in possesso della delega formale, essendo al primo giorno di lavoro.

Per questo motivo la madre aveva delegato un’amica al ritiro dei bambini, con l’accordo che li avrebbe poi affidati alla nuova baby sitter. La donna, entrando per la prima volta nel complesso scolastico, avrebbe semplicemente sbagliato ingresso.

La ricostruzione finale

Gli accertamenti hanno quindi escluso l’ipotesi di un reale tentato rapimento, chiarendo che si è trattato di un equivoco generato dalla combinazione tra primo giorno di lavoro, barriera linguistica e accesso errato alla struttura scolastica.

(con fonte AdnKronos)

