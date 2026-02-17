Referendum giustizia, Sì avanti di 5 punti sul No a un mese dal voto

Il sondaggio realizzato da Only Numbers per Porta a Porta mostra un vantaggio del Sì sul No in vista del voto del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia
Il quadro generale del sondaggio – Il Referendum giustizia vede il Sì in vantaggio di quasi cinque punti sul No quando manca poco più di un mese al voto previsto il 22 e 23 marzo. È quanto emerge dal sondaggio dell’istituto Only Numbers, guidato da Alessandra Ghisleri, realizzato per la trasmissione televisiva Porta a Porta.
Secondo la rilevazione, il 40,3% degli italiani dichiara che andrà a votare al referendum confermativo. Il 16,8% afferma che non parteciperà, mentre il 42,9% risulta ancora indeciso.
Il confronto tra sì e no
Nel dettaglio, il 47,2% degli italiani voterebbe sì alla conferma della riforma della giustizia, in crescita rispetto al 46,6% registrato nella rilevazione del 4 febbraio.
Il 43,1% voterebbe no, quindi per l’abrogazione della riforma, rispetto al 42,2% della precedente rilevazione.
In termini percentuali complessivi, il sì è stimato al 52,3%, mentre il no si attesta al 47,7%. In questo scenario, il Referendum sulla giustizia resta caratterizzato da un equilibrio competitivo, con un vantaggio contenuto del sì.
Le risposte sui punti principali della riforma
Alla domanda sull’introduzione di due distinti Consigli superiori della magistratura, uno per i pubblici ministeri e uno per i magistrati giudicanti, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, il 42,2% degli intervistati si è detto favorevole, il 34,2% contrario e il 23,6% indeciso.
Sulla composizione dei due Consigli, con due terzi di magistrati sorteggiati e un terzo di professori universitari o avvocati con almeno 15 anni di attività, il 38,7% si è espresso a favore, il 37,9% contrario, mentre il 23,4% non ha espresso una posizione.
Per quanto riguarda l’istituzione di un’alta corte disciplinare composta da 15 membri, il 40,4% si è dichiarato favorevole, il 36,2% contrario e il 23,4% indeciso.
Il quadro complessivo indica quindi un consenso leggermente prevalente per il sì sul Referendum giustizia, con una quota significativa di elettori ancora incerta.
LE ULTIME NOTIZIE
Referendum giustizia, Sì avanti di 5 punti sul No a un mese dal voto
Foto di Mattarella strappata in aula a Teheran, convocato ambasciatore
Trovato morto nel Brenta il poliziotto che salvò una bambina a Jesolo
Omicidio Deranque: tra i fermati assistente legato a LFI
Iran Threat: Supreme Leader Signals Risk to US Warships
Ferguson Scandal: Corporate Closures Follow Epstein File Revelations
Ali Khamenei minaccia gli USA: pronti a colpire le portaerei nel Golfo
Referendum giustizia: progressisti e riformisti spingono per il sì
Death of Reverend Jesse Jackson, civil rights leader, at 84
Milano Cortina record: Italia a 23 medaglie complessive a oggi 17 febbraio
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
Scienza e Ricerca12 ore ago
Eclissi solare del 17 febbraio: fenomeno visibile nell’emisfero sud, non in Italia
-
News11 ore ago
Incendio teatro Sannazaro Napoli: fiamme distruggono la struttura VIDEO
-
News11 ore ago
Poliziotti droga: 7 arresti per traffico di stupefacenti a Roma
-
Primo Piano15 ore ago
Trump avverte l’Iran prima dei colloqui di Ginevra sul nucleare
You must be logged in to post a comment Login