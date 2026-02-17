Referendum giustizia, Sì avanti di 5 punti sul No a un mese dal voto

Connect with us

Published

1 ora ago

on

Il sondaggio realizzato da Only Numbers per Porta a Porta mostra un vantaggio del Sì sul No in vista del voto del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia

Il quadro generale del sondaggio – Il Referendum giustizia vede il Sì in vantaggio di quasi cinque punti sul No quando manca poco più di un mese al voto previsto il 22 e 23 marzo. È quanto emerge dal sondaggio dell’istituto Only Numbers, guidato da Alessandra Ghisleri, realizzato per la trasmissione televisiva Porta a Porta.

Secondo la rilevazione, il 40,3% degli italiani dichiara che andrà a votare al referendum confermativo. Il 16,8% afferma che non parteciperà, mentre il 42,9% risulta ancora indeciso.

Il confronto tra sì e no

Nel dettaglio, il 47,2% degli italiani voterebbe sì alla conferma della riforma della giustizia, in crescita rispetto al 46,6% registrato nella rilevazione del 4 febbraio.

Il 43,1% voterebbe no, quindi per l’abrogazione della riforma, rispetto al 42,2% della precedente rilevazione.

In termini percentuali complessivi, il sì è stimato al 52,3%, mentre il no si attesta al 47,7%. In questo scenario, il Referendum sulla giustizia resta caratterizzato da un equilibrio competitivo, con un vantaggio contenuto del sì.

Le risposte sui punti principali della riforma

Alla domanda sull’introduzione di due distinti Consigli superiori della magistratura, uno per i pubblici ministeri e uno per i magistrati giudicanti, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, il 42,2% degli intervistati si è detto favorevole, il 34,2% contrario e il 23,6% indeciso.

Sulla composizione dei due Consigli, con due terzi di magistrati sorteggiati e un terzo di professori universitari o avvocati con almeno 15 anni di attività, il 38,7% si è espresso a favore, il 37,9% contrario, mentre il 23,4% non ha espresso una posizione.

Per quanto riguarda l’istituzione di un’alta corte disciplinare composta da 15 membri, il 40,4% si è dichiarato favorevole, il 36,2% contrario e il 23,4% indeciso.

Il quadro complessivo indica quindi un consenso leggermente prevalente per il sì sul Referendum giustizia, con una quota significativa di elettori ancora incerta.

LE ULTIME NOTIZIE

Referendum giustizia, Sì avanti di 5 punti sul No a un mese dal voto

17 Febbraio 2026
Il sondaggio realizzato da Only Numbers per Porta a Porta mostra un vantaggio del Sì sul No in vista del...
Read More
Referendum giustizia, Sì avanti di 5 punti sul No a un mese dal voto

Foto di Mattarella strappata in aula a Teheran, convocato ambasciatore

17 Febbraio 2026
Un deputato iraniano strappa in Parlamento un foglio con le immagini di leader europei, tra cui il Presidente della Repubblica...
Read More
Foto di Mattarella strappata in aula a Teheran, convocato ambasciatore

Trovato morto nel Brenta il poliziotto che salvò una bambina a Jesolo

17 Febbraio 2026
Il poliziotto della Questura di Padova è stato trovato senza vita nel fiume Brenta a Cadoneghe. Nel 2024 salvò una...
Read More
Trovato morto nel Brenta il poliziotto che salvò una bambina a Jesolo

Omicidio Deranque: tra i fermati assistente legato a LFI

17 Febbraio 2026
Quattro persone fermate dalla polizia francese nell’indagine sulla morte del militante nazionalista Quentin Deranque. La Procura di Lione procede per...
Read More
Omicidio Deranque: tra i fermati assistente legato a LFI

Iran Threat: Supreme Leader Signals Risk to US Warships

17 Febbraio 2026
Tehran’s Supreme Leader issues a direct warning as US aircraft carriers deploy to the Gulf amid nuclear negotiations Warning over...
Read More
Iran Threat: Supreme Leader Signals Risk to US Warships

Ferguson Scandal: Corporate Closures Follow Epstein File Revelations

17 Febbraio 2026
Six companies tied to Sarah Ferguson face strike-off procedures after newly released US documents detail her past contacts with Jeffrey...
Read More
Ferguson Scandal: Corporate Closures Follow Epstein File Revelations

Ali Khamenei minaccia gli USA: pronti a colpire le portaerei nel Golfo

17 Febbraio 2026
La Guida Suprema iraniana attacca Washington mentre proseguono i colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran a Ginevra Le...
Read More
Ali Khamenei minaccia gli USA: pronti a colpire le portaerei nel Golfo

Referendum giustizia: progressisti e riformisti spingono per il sì

17 Febbraio 2026
Dal mondo riformista alla società civile, cresce il fronte favorevole al sì in vista del voto del 22 e 23...
Read More
Referendum giustizia: progressisti e riformisti spingono per il sì

Death of Reverend Jesse Jackson, civil rights leader, at 84

17 Febbraio 2026
Historic civil rights figure, former presidential candidate, and global equality advocate dies after months of health complications The death of...
Read More
Death of Reverend Jesse Jackson, civil rights leader, at 84

Milano Cortina record: Italia a 23 medaglie complessive a oggi 17 febbraio

17 Febbraio 2026
Superato il bottino di Lillehammer 1994: ecco chi sono gli azzurri protagonisti in 16 sport con 8 ori, 4 argenti...
Read More
Milano Cortina record: Italia a 23 medaglie complessive a oggi 17 febbraio
Referendum giustizia, Sì avanti di 5 punti sul No a un mese dal voto Referendum giustizia, Sì avanti di 5... 17 Febbraio 2026
Foto di Mattarella strappata in aula a Teheran, convocato ambasciatore Foto di Mattarella strappata in aula... 17 Febbraio 2026
Trovato morto nel Brenta il poliziotto che salvò una bambina a Jesolo Trovato morto nel Brenta il poliziotto... 17 Febbraio 2026
Omicidio Deranque: tra i fermati assistente legato a LFI Omicidio Deranque: tra i fermati assistente... 17 Febbraio 2026
Iran Threat: Supreme Leader Signals Risk to US Warships Iran Threat: Supreme Leader Signals Risk... 17 Febbraio 2026
Ferguson Scandal: Corporate Closures Follow Epstein File Revelations Ferguson Scandal: Corporate Closures Follow Epstein... 17 Febbraio 2026
Ali Khamenei minaccia gli USA: pronti a colpire le portaerei nel Golfo Ali Khamenei minaccia gli USA: pronti... 17 Febbraio 2026
Referendum giustizia: progressisti e riformisti spingono per il sì Referendum giustizia: progressisti e riformisti spingono... 17 Febbraio 2026
Death of Reverend Jesse Jackson, civil rights leader, at 84 Death of Reverend Jesse Jackson, civil... 17 Febbraio 2026
Milano Cortina record: Italia a 23 medaglie complessive a oggi 17 febbraio Milano Cortina record: Italia a 23... 17 Febbraio 2026

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending