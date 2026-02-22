Aggredì la madre e successivamente si gettò in mare: trovato morto a Civitanova

Connect with us

2 ore ago

Il corpo del ventenne recuperato nel porto di Civitanova Marche dopo due giorni di ricerche. Venerdì sera aveva picchiato la madre a Pollenza, ora ricoverata in coma farmacologico

Aggredì la madre e dopo era andato a gettarsi in mare: trovato morto il ventenne che venerdì sera aveva picchiato la madre nella loro abitazione a Pollenza, per poi fuggire in auto fino al porto di Civitanova Marche.

Il corpo è stato individuato intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 22 febbraio, nei pressi del molo sud del porto della cittadina in provincia di Macerata, al termine delle ricerche avviate già nella giornata di sabato.

La fuga e le ricerche

Dopo l’aggressione, il giovane si era allontanato da casa a bordo dell’auto, poi ritrovata sabato mattina nell’area portuale. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato che il ragazzo si era gettato in acqua.

Nel pomeriggio di sabato, dopo le 15, sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori provenienti da Teramo, impegnati nelle ricerche in mare fino al ritrovamento del corpo.

La madre in coma

La madre, 53 anni, è ricoverata all’ospedale di Macerata in coma farmacologico. Non è ancora stato chiarito il motivo dell’aggressione che ha preceduto la fuga e la successiva morte del giovane.

