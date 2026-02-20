Meteo weekend, sole e temperature in aumento

Connect with us

Ultima perturbazione in esaurimento e anticiclone in rimonta: da venerdì 20 febbraio progressivo miglioramento con più sole e temperature in aumento, pur con locali nubi basse tra Liguria e Toscana

Meteo weekend: torna l’alta pressione e più sole – Il meteo weekend segna un cambio di scenario dopo quasi un mese di piogge e vento. Secondo le previsioni, l’ultima perturbazione è in fase di esaurimento e lascia spazio all’alta pressione in rimonta, destinata a riportare condizioni più stabili su gran parte del territorio nazionale. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it conferma che il passaggio dal flusso atlantico all’anticiclone inizierà a manifestarsi già da questo fine settimana, con un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Venti in attenuazione e ritorno del sole

Fino a venerdì 20 febbraio la ventilazione continuerà a soffiare con intensità, in particolare al Centro-Sud, con raffiche dai quadranti occidentali. Nel corso del weekend è previsto però un graduale indebolimento dei venti, primo segnale concreto di una fase più stabile. Il protagonista dei prossimi giorni sarà il sole, che favorirà un rialzo delle temperature massime su tutte le regioni. Nelle aree con cieli sereni si registrerà un aumento sensibile dei valori diurni, con un clima più mite nelle ore centrali.

Nubi basse e locali addensamenti

Non mancheranno tuttavia alcune insidie tipiche delle alte pressioni invernali, come nubi basse e banchi di nebbia. In particolare, domenica 22 febbraio sono attesi addensamenti più consistenti tra Liguria e Toscana. Nel complesso, il meteo weekend si presenta stabile e asciutto, senza precipitazioni rilevanti su scala nazionale.

Le previsioni giorno per giorno

  • Venerdì 20 febbraio
    Al Nord: sereno, con nubi sparse sul Triveneto.
    Al Centro: variabile, residue piogge sulle regioni adriatiche e isolate sul Lazio.
    Al Sud: instabile.
  • Sabato 21 febbraio
    Al Nord: sereno, con neve sulle aree confinali dell’Alto Adige.
    Al Centro: soleggiato.
    Al Sud: variabile e ventoso, qualche pioggia solo sul basso Tirreno.
  • Domenica 22 febbraio
    Al Nord: poco nuvoloso, con nubi basse in Liguria.
    Al Centro: sereno.
    Al Sud: poco nuvoloso.

Tendenza della prossima settimana

La tendenza conferma la presenza dell’alta pressione, con possibili nubi basse tra Liguria e Toscana, ma senza segnali di nuove perturbazioni significative nel breve termine.

