Neonati uccisi a Reggio Calabria: arrestata madre sospettata di averli soffocati 

La giovane donna ai domiciliari con braccialetto elettronico per omicidio e occultamento di cadaveri

Finisce ai domiciliari con braccialetto elettronico la madre sospettata di aver ucciso due neonati e di averne nascosto i corpi in un armadio a Reggio Calabria. La giovane donna è gravemente indiziata dei reati di omicidio per soffocamento, occultamento di cadavere e soppressione di cadavere in relazione a un ulteriore figlio partorito tre anni fa.

Neonati uccisi a Reggio Calabria: la scoperta fatta dai genitori della donna

La vicenda risale a luglio dello scorso anno, quando i genitori della donna hanno rinvenuto i corpicini dei due neonati, avvolti in una coperta, in un armadio di casa a Pellaro. Il Gip di Reggio Calabria, su richiesta della Procura, ha emesso la misura cautelare.

Le indagini, curate dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, hanno preso avvio dai sistemi di videosorveglianza: risulta che la donna fosse sola tra le 19 e le 20.30 dell’8 luglio, presunto orario del parto e della morte dei bambini. Gli accertamenti biologici effettuati sul materiale organico sequestrato presso il Policlinico di Messina hanno confermato che i neonati erano figli della giovane, nati vivi e deceduti per soffocamento.

I familiari della donna, all’oscuro della gravidanza, hanno confermato un recente ricovero della figlia al Gom di Reggio Calabria per una forte emorragia, episodio che la donna aveva descritto come un generico malessere fisico, negando di essere mai stata incinta. Il quadro indiziario è stato completato dall’analisi dei messaggi tra la donna e il fidanzato, indagato per favoreggiamento personale. La coppia aveva già vissuto un episodio simile nel 2022, con disaccordi sul destino del figlio.

Neonati uccisi a Reggio Calabria: si cerca un terzo corpicino

Nel corso dell’operazione, la Squadra Mobile, supportata da unità cinofile specializzate e da un georadar, ha eseguito perquisizioni negli immobili della donna e del fidanzato, nei cortili, giardini e terreni a loro disposizione, alla ricerca di eventuali resti riconducibili al neonato partorito nel 2022.

(con fonte AdnKronos)

