Meloni da New York: “Flotilla pericolosa e irresponsabile, serve responsabilità”

Connect with us

Published

5 ore ago

on

La premier critica le iniziative della Global Sumud Flotilla e invita opposizione e parlamentari a evitare azioni rischiose. Il governo propone mediazione per Gaza

Da New York, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene oggi, mercoledì 24 settembre, sugli attacchi alla Flotilla. La premier condanna l’iniziativa, definendola “pericolosa e irresponsabile”, e annuncia indagini per chiarire i fatti. “Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità né di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare gli aiuti a Gaza – ha detto – il governo italiano e le autorità competenti possono farlo in poche ore”.

Meloni rivolge un richiamo alla responsabilità, soprattutto ai parlamentari italiani coinvolti. “I parlamentari sono pagati per lavorare nelle istituzioni, non per costringere le istituzioni a lavorare per loro”, ha aggiunto. L’opposizione, attacca la premier, sembra spingere per azioni rischiose: “L’Italia dovrebbe mandare navi della Marina Militare e dichiarare guerra a Israele? Voglio risposte serie”, ha detto.

Mediazione italiana: aiuti Flotilla a Gaza tramite Cipro e Patriarcato latino

La premier accusa la Global Sumud Flotilla di agire “più per creare problemi al governo che per consegnare aiuti”. Meloni ha invitato tutte le forze politiche a collaborare per tutelare l’incolumità delle persone e sostenere le istituzioni italiane. Il governo, tramite il ministro Tajani, propone una mediazione: consegnare gli aiuti a Gaza attraverso Cipro e il Patriarcato latino di Gerusalemme, soluzione sulla quale ci sarebbe consenso anche da parte israeliana.

Russia e Ucraina: evitare escalation e trappole di Putin

Riguardo alla Russia, la premier ha avvertito sul rischio di “trappole” da parte di Putin e sull’importanza di evitare escalation, sottolineando la necessità di fare pressione sulla Russia affinché si sieda al tavolo dei negoziati con l’Ucraina.

Gaza e politica interna: mozione sulla Palestina e ruolo dell’opposizione

Sulla mozione di maggioranza sul riconoscimento della Palestina, criticata dal centrosinistra, Meloni ha sollevato dubbi sull’opposizione: “Che difficoltà hanno a chiedere il rilascio degli ostaggi? La proposta del centrodestra mette insieme pressione e indicazioni sul futuro della Palestina senza favorire Hamas”.

Manifestazioni e clima politico: appello alla responsabilità

In merito alle proteste pro-Palestina in Italia, la premier ha denunciato l’uso della sofferenza del popolo di Gaza per attaccare il governo. “Ogni giorno mi danno dell’assassina – ha detto – accuse gravi che contribuiscono a un clima politico deteriorato e pericoloso”. Meloni ha chiuso invitando tutte le forze politiche a responsabilità e serietà nelle azioni e nelle dichiarazioni.

LE ULTIME NOTIZIE

Trump pledges to block West Bank annexation, says Politico

24 Settembre 2025
US president Trump warns Netanyahu during UN talks with Arab leaders Donald Trump has privately assured Arab leaders that he...
Read More
Trump pledges to block West Bank annexation, says Politico

Meloni da New York: “Flotilla pericolosa e irresponsabile, serve responsabilità”

24 Settembre 2025
La premier critica le iniziative della Global Sumud Flotilla e invita opposizione e parlamentari a evitare azioni rischiose. Il governo...
Read More
Meloni da New York: “Flotilla pericolosa e irresponsabile, serve responsabilità”

Germany denounces Russian overflight of frigate in the Baltic Sea

24 Settembre 2025
Germany Minister Pistorius speaks of Moscow's continued provocations and announces the 2026 defence budget, strengthening German military spending After two...
Read More
Germany denounces Russian overflight of frigate in the Baltic Sea

Germania denuncia sorvolo russo su fregata nel Mar Baltico

24 Settembre 2025
Il ministro della Germania Pistorius parla di provocazioni continue di Mosca e annuncia il bilancio della difesa 2026, rafforzando la...
Read More
Germania denuncia sorvolo russo su fregata nel Mar Baltico

Rino Barillari ricorda Claudia Cardinale: “Una donna straordinaria”

24 Settembre 2025
Il celebre fotografo della Dolce Vita racconta il fascino, l’eleganza e la gentilezza dell’icona di Claudia Cardinale, recentemente scomparsa “È...
Read More
Rino Barillari ricorda Claudia Cardinale: “Una donna straordinaria”

Donald Trump’s Non-Verbal Communication on Display at the UN, Experts Say

24 Settembre 2025
Body language, gestures and posture reveal the US president’s Donald Trump control and leadership skills, according to experts analysing his...
Read More
Donald Trump’s Non-Verbal Communication on Display at the UN, Experts Say

Trump attacks London Mayor at the UN, Sadiq Khan responds ‘racist and misogynistic’

24 Settembre 2025
London Mayor Sadiq Khan responds to US President's accusations on immigration and alleged application of Sharia law London Mayor Sadiq...
Read More
Trump attacks London Mayor at the UN, Sadiq Khan responds ‘racist and misogynistic’

Dallas, shooting at ICE: two migrants killed, killer commits suicide

24 Settembre 2025
A sniper opened fire on the federal anti-migrant centre Dallas, injuring a third migrant; motive unknown A shooting shook Dallas...
Read More
Dallas, shooting at ICE: two migrants killed, killer commits suicide

Periti confermano: Alessia Pifferi era capace di intendere e volere

24 Settembre 2025
Nel processo d’appello per la morte della piccola Diana, gli esperti escludono l’infermità mentale della mamma Alessia Pifferi e parlano...
Read More
Periti confermano: Alessia Pifferi era capace di intendere e volere

Sardegna ricorre a Consulta per difendere Alessandra Todde da decadenza

24 Settembre 2025
La Regione contesta ordinanza Collegio garanzia elettorale e chiede annullamento della decadenza di Alessandra Todde e della decisione che impone...
Read More
Sardegna ricorre a Consulta per difendere Alessandra Todde da decadenza
Trump pledges to block West Bank annexation, says Politico Trump pledges to block West Bank... 24 Settembre 2025
Meloni da New York: “Flotilla pericolosa e irresponsabile, serve responsabilità” Meloni da New York: “Flotilla pericolosa... 24 Settembre 2025
Germany denounces Russian overflight of frigate in the Baltic Sea Germany denounces Russian overflight of frigate... 24 Settembre 2025
Germania denuncia sorvolo russo su fregata nel Mar Baltico Germania denuncia sorvolo russo su fregata... 24 Settembre 2025
Rino Barillari ricorda Claudia Cardinale: “Una donna straordinaria” Rino Barillari ricorda Claudia Cardinale: “Una... 24 Settembre 2025
Donald Trump’s Non-Verbal Communication on Display at the UN, Experts Say Donald Trump’s Non-Verbal Communication on Display... 24 Settembre 2025
Trump attacks London Mayor at the UN, Sadiq Khan responds ‘racist and misogynistic’ Trump attacks London Mayor at the... 24 Settembre 2025
Dallas, shooting at ICE: two migrants killed, killer commits suicide Dallas, shooting at ICE: two migrants... 24 Settembre 2025
Periti confermano: Alessia Pifferi era capace di intendere e volere Periti confermano: Alessia Pifferi era capace... 24 Settembre 2025
Sardegna ricorre a Consulta per difendere Alessandra Todde da decadenza Sardegna ricorre a Consulta per difendere... 24 Settembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending