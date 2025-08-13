Diamante, autopsia conferma morte per botulino per due persone

Connect with us

Autopsie su Luigi Di Sarno e Tamara D’Acunto: intossicazione legata a un panino di un food truck

Le autopsie sui corpi di Luigi Di Sarno e Tamara D’Acunto hanno confermato la morte per intossicazione da botulino. Entrambi avevano acquistato e consumato un panino in un food truck a Diamante. L’inchiesta della procura di Paola, diretta da Domenico Fiordalisi, ipotizza a vario titolo i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Gli indagati sono al momento dieci.

Diagnosi confermate dall’Iss
All’ospedale Annunziata di Cosenza sono state effettuate sette diagnosi di botulismo, confermate dall’Istituto superiore di Sanità. L’Iss ha inoltre certificato la malattia in altri quattro pazienti i cui campioni biologici erano stati inviati per le analisi.

Nuovi casi 
In nottata sono arrivati altri due pazienti, attualmente ricoverati in Pediatria con sintomi lievi compatibili con intossicazione botulinica. Il numero complessivo dei ricoveri sale così a 17.

