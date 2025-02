Spyware contro giornalisti e attivisti: Palazzo Chigi nega coinvolgimento intelligence

🔊 Ascolta articolo -

Meta denuncia l’infiltrazione di spyware su telefoni di giornalisti e difensori dei diritti umani. Il governo esclude responsabilità e coinvolge l’Agenzia per la Cybersicurezza

Il governo italiano ha escluso qualsiasi coinvolgimento dell’intelligence nazionale nell’uso di spyware contro giornalisti e attivisti, come denunciato da Meta. In una nota ufficiale, Palazzo Chigi ha chiarito che nessuno dei soggetti protetti dalla legge sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è stato posto sotto controllo.

La questione è stata definita “di particolare gravità”, e per questo l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) è stata attivata per approfondire il caso. Secondo le prime informazioni, WhatsApp Ireland Limited ha segnalato la possibile compromissione di sette utenze italiane, senza rivelarne i titolari.

Il software utilizzato per l’intrusione sarebbe “Paragon”, prodotto da un’azienda israeliana e fornito a governi e agenzie di intelligence di Paesi alleati, tra cui gli Stati Uniti. Mediterranea Saving Humans ha confermato che tra i bersagli c’è Luca Casarini, capomissione dell’ong, informato direttamente da Meta della violazione. Citizen Lab, il centro di ricerca canadese specializzato in cybersicurezza, sta analizzando il dispositivo per determinare la durata e l’estensione della sorveglianza.

Il governo ha ribadito la sua disponibilità a riferire al Copasir per ogni questione riguardante l’uso di strumenti di intelligence in Italia.

