Lazio in rimonta batte l’Empoli 2-1, Juventus fermata dal Cagliari sull’1-1

Vlahovic su rigore porta avanti la Juve, ma Marin risponde nel finale. La Lazio ribalta l’Empoli con Zaccagni e Pedro

La Juventus non riesce a sfruttare il vantaggio casalingo e viene fermata sull’1-1 dal Cagliari nel lunch match della settima giornata di Serie A. Dopo il rigore trasformato da Dusan Vlahovic al 15’, che sembrava mettere in discesa la gara per i bianconeri, i sardi trovano il pareggio all’88’ con un altro rigore, questa volta trasformato da Marin. L’espulsione di Conceicao all’89’ per doppia ammonizione ha complicato ulteriormente il finale per la Juventus, che ha rischiato di subire il colpo del ko al 95’ quando Obert ha colpito il palo per i rossoblù. La Juventus sale a 13 punti, agganciando l’Udinese al terzo posto, a tre lunghezze dal Napoli capolista, mentre il Cagliari sale a quota 6 e si piazza al 15° posto.

Lazio-Empoli 2-1:

La Lazio continua la sua marcia trionfale battendo in rimonta l’Empoli per 2-1 allo stadio Olimpico. Dopo essere passata in svantaggio al 9’ con un gol di Esposito, la squadra di Baroni ha trovato il pari grazie a Zaccagni, autore di una rete al 4′ minuto di recupero del primo tempo. Nella ripresa, al 39′, è stato Pedro a siglare il gol del definitivo 2-1. Da segnalare un rigore fallito da Castellanos al 5’ del secondo tempo, con Vasquez che ha parato il tiro dell’attaccante biancoceleste. La Lazio chiude così una settimana perfetta, conquistando la sua terza vittoria consecutiva, e sale al terzo posto con 13 punti, alla pari con la Juventus. L’Empoli, invece, subisce la sua prima sconfitta in campionato e resta all’ottavo posto con 10 punti insieme all’Atalanta.

