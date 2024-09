Nubifragi e vento flagellano il Centro-Nord: allagamenti e danni

🔊 Ascolta articolo -

Maltempo in Toscana, Lombardia e Roma con alberi abbattuti, allagamenti e disagi alla viabilità. Interventi dei vigili del fuoco in corso

Il maltempo che ha colpito il Centro-Nord Italia tra ieri e stanotte ha causato danni ingenti, con allagamenti, alberi caduti e problemi alla viabilità in diverse regioni. I vigili del fuoco sono intervenuti con numerosi soccorsi, specialmente in Toscana, Lombardia e Roma. Nella Toscana sono stati effettuati circa 340 interventi, con particolare concentrazione a Firenze. In molte aree, persone bloccate in auto e locali allagati hanno richiesto assistenza. A Roma, i pompieri hanno gestito 150 emergenze, mentre in provincia, alberi caduti hanno interrotto la viabilità in zone come Albano Laziale e Velletri.

Particolarmente grave la situazione a Fregene, dove parte del tetto della chiesa di San Gabriele dell’Addolorata è crollata senza causare feriti, ma danneggiando un ristorante vicino.

In Lombardia, le aree più colpite sono state Lecco e Monza Brianza, con interventi in corso.

Intanto, il maltempo ha impedito il nuovo tentativo di salvataggio dei quattro alpinisti dispersi sul Monte Bianco. Il Soccorso Alpino è in costante contatto con le famiglie, attendendo un miglioramento delle condizioni meteo per procedere.

