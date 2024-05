Classifica libertà di Stampa: Italia ancora più in basso

🔊 Ascolta articolo -

Norvegia, Danimarca e Svezia prime posizioni, l’Italia scende al 46º posto. RSF evidenzia crescente pressione politica sulla libertà di stampa

La Norvegia, la Danimarca e la Svezia si confermano sul podio del World Press Freedom Index 2024, la classifica della libertà di stampa stilata da Reporters Without Borders (RSF). Tuttavia, l’Italia delinea una tendenza preoccupante, scendendo al 46º posto, preceduta da nazioni come Tonga, Fiji e Slovenia.

Oggi, 3 maggio, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, RSF ha evidenziato nel suo report le crescenti minacce alla libertà di stampa in tutto il mondo. Gruppi politici in diversi Paesi alimentano odio e sfiducia verso i giornalisti attraverso insulti, discreditazioni e minacce. Inoltre, alcuni governi stanno cercando di consolidare il loro controllo sull’ecosistema mediatico, sia attraverso l’acquisizione di media di proprietà statale, sia tramite acquisizioni da parte di uomini d’affari alleati.

In particolare, RSF ha sottolineato la situazione in Italia, dove un membro della coalizione parlamentare al potere sta tentando di acquisire la seconda più grande agenzia di stampa, l’Agenzia Giornalistica Italia (AGI). Questo evento ha contribuito a far scendere l’Italia di cinque posizioni nella classifica rispetto all’anno precedente.

Complessivamente, RSF ha rilevato un preoccupante declino del sostegno e del rispetto per l’autonomia dei media a livello globale, con un aumento della pressione da parte dello Stato e di altri attori politici. Paesi come Afghanistan, Siria ed Eritrea occupano le ultime posizioni della classifica, evidenziando le sfide significative che persistono per la libertà di stampa in diverse regioni del mondo.

