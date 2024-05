🔊 Ascolta articolo -

La procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio del ministro del Turismo Daniela Garnero Santanchè e altri per presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga Covid

La procura di Milano ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della ministra del Turismo Daniela Garnero Santanchè e altre due persone, nonché due società, tra cui Visibilia, per presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga Covid-19. La richiesta di rinvio a giudizio per l’ipotesi di truffa ai danni dell’Inps coinvolge anche il compagno dell’esponente di FdI Dimitri Kunz D’Asburgo e Paolo Giuseppe Concordia, responsabile delle tesorerie del gruppo, mentre le due società sono Visibilia Editore spa e Visibilia Concessionaria srl.

L’indagine, coordinata dalla procuratrice aggiunta di Milano Laura Pedio e dai pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, coinvolge 13 dipendenti delle due società indagate, che sarebbero stati messi in cassa integrazione a zero ore senza saperlo, causando un ‘danno’ di oltre 126 mila euro versati dall’ente pubblico. Le indagini riguardano il periodo tra maggio 2020 e febbraio 2022, partite dalle dichiarazioni di Federica Bottiglione, ex dirigente di Visibilia Editore.

Il ministro e il compagno risultano indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato, insieme a Concordia, responsabile della gestione del personale di entrambe le società, per aver indebitamente percepito dall’Inps, secondo l’ipotesi accusatoria, somme a titolo di cassa integrazione per 126,4 milioni di euro. Dopo l’interrogatorio di Concordia del 24 aprile, oggi la procura ha concluso le indagini e lascia la questione all’ufficio gip per decidere se processare o archiviare gli indagati.

Sul fronte politico, l’opposizione chiede le dimissioni della ministra. La segretaria del Pd Elly Schlein e Giuseppe Conte, leader del M5S, attaccano la ministra su Twitter, mentre Angelo Bonelli di Avs sottolinea che “l’unica reazione accettabile in questa situazione è la seguente: dimissioni”.

