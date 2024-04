Nuovo decreto in arrivo: restyling per tasse di successione e imposte

🔊 Ascolta articolo -

Un decreto legislativo attuativo della delega fiscale introduce importanti novità per tasse di successione, imposte di registro e di bollo, inclusa la presentazione telematica delle dichiarazioni di successione

In arrivo un restyling per le tasse di successione, le imposte di registro e di bollo grazie a un nuovo decreto legislativo attuativo della delega fiscale, all’ordine del giorno del preconsiglio dei ministri oggi in vista del Consiglio dei ministri di domani alle 11.15. Il provvedimento prevede, tra le altre cose, la possibilità di presentare la dichiarazione della successione in via telematica.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno della riunione odierna figurano un disegno di legge per la ratifica dell’Accordo fra Italia e Albania sulla sicurezza sociale, la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministero dell’Agricoltura e un decreto del Presidente della Repubblica sul Codice di navigazione.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)