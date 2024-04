Elezioni Regionali Basilicata: si vota fino alle 15

🔊 Ascolta articolo -

Si vota in Basilicata per l’elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale. Tre candidati sfidano il governatore uscente Vito Bardi, con particolari regole di voto e scrutinio

Le urne in Basilicata sono aperte dalle 7 di questa mattina per l’elezione del presidente della giunta regionale e il rinnovo del Consiglio regionale della dodicesima legislatura. I cittadini possono votare fino alle 15, e subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo spoglio.

Nella giornata di ieri, domenica di voto, l’affluenza è stata del 37,74% dei circa 568mila aventi diritto. Per province, l’affluenza è stata del 36,31% nella provincia di Potenza e del 40,98% in quella di Matera. Nei capoluoghi di provincia, l’affluenza è stata del 49,92% a Potenza e del 41,66% a Matera. Sarà possibile fare un confronto definitivo con la tornata elettorale di cinque anni fa, dove l’affluenza fu del 53,52%, solo alla chiusura delle urne.

I tre candidati alla carica di presidente sono: Vito Bardi (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Azione, Orgoglio lucano, La vera Basilicata), Eustachio Follia (Volt), Piero Marrese (Pd, Movimento 5 stelle, Basilicata casa comune, Basilicata unita, Avs-Europa verde-Sinistra italiana-Psi-La Basilicata possibile). Sono da eleggere venti consiglieri regionali, di cui 13 per la circoscrizione di Potenza e 7 per quella di Matera.

È importante notare che non è ammesso il voto disgiunto, ovvero votare per un candidato di una lista o coalizione e per il presidente di un’altra; in tal caso il voto è nullo. Se un elettore esprime il voto solo per un candidato consigliere o per una lista, automaticamente il voto è attribuito al candidato presidente collegato. È inoltre ammessa la doppia preferenza di genere.

Il candidato presidente con il maggior numero di voti sarà proclamato presidente, mentre degli altri candidati, sarà eletto consigliere solo lo sfidante che per numero di preferenze segue il vincitore.

