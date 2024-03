Regionali Abruzzo: affluenza al 43,93% alle 19

By

L’affluenza alle elezioni regionali in Abruzzo, tenutesi oggi il 10 marzo, ha raggiunto il 43,93% alle 19, leggermente superiore rispetto alla tornata elettorale del 2019. In totale, 530.813 elettori hanno votato, con dati provincia per provincia: Chieti 40,47%, L’Aquila 47,51%, Pescara 44,45%, Teramo 44,67%.

La sfida principale vede il governatore uscente Marco Marsilio e Luciano D’Amico competere per la presidenza della Regione. Alle 12, l’affluenza era del 15,9%, con un aumento rispetto al 2019. I seggi, aperti dalle 7 alle 23 in 305 comuni, coinvolgono 1.208.276 elettori.

(con fonte AdnKronos)

