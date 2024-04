Elly Schlein Capolista Pd Europee: non piace proposta di inserire nome nel simbolo 

By

La Segreteria del Partito Democratico boccia la proposta di inserire il nome di Elly Schlein nel simbolo per le elezioni europee, nonostante il suo impegno per il cambiamento

Nelle prossime elezioni europee, Elly Schlein è stata designata come capolista del Partito Democratico (Pd) nelle circoscrizioni del Centro e delle Isole. Nonostante il suo forte impegno e spirito di servizio per il partito e per un progetto di cambiamento collettivo, la proposta di includere il suo nome nel simbolo del Pd per le elezioni europee è stata respinta dalla segreteria del partito.

La decisione è stata presa con tre voti contrari all’interno della segreteria: Peppe Provenzano, Marco Sarracino e Debora Serracchiani si sono espressi contro l’inclusione del nome di Schlein nel simbolo del partito. Secondo loro, alle elezioni europee si vota per il Pd e non per il segretario del partito.

Questa non è la prima volta che una proposta del genere viene respinta all’interno del Partito Democratico. Anche in passato, con figure come Bersani e Renzi, proposte simili sono state bocciate.

Elly Schlein ha sottolineato l’importanza della famiglia socialista come baluardo contro la destra nazionalista in Europa e ha ribadito l’importanza di non chiudere la finestra del cambiamento aperta nella legislatura precedente.

Di seguito sono elencati i candidati nelle diverse circoscrizioni per le elezioni europee:

Nord Ovest : Cecilia Strada, Brando Benifei, Irene Tinagli, Alessandro Zan, Antonella Parigi, Giorgio Gori, Eleonora Evi, Piefrancesco Maran, Elena Cossato, Davide Mattiello, Monica Romano, Emanuele Fiano, Lucia Artuss, Fulvio Centoz, Donatela Alfonso, Fabio Pizzul, Luca Giaiè.

