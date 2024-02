Pedopornografia online: arrestato uomo italiano in Islanda

🔊 Ascolta articolo -

Italiano di 48 anni identificato e arrestato dopo indagini complesse

Un italiano di 48 anni è stato arrestato in Islanda in seguito a un’indagine durata oltre 3 anni sulla pedopornografia online. L’uomo aveva contattato ragazzine minorenni su diversi social network e piattaforme di messaggistica, minacciandole e ricattandole per ottenere immagini autoprodotte sessualmente esplicite. Più di 50 vittime in Italia si sono rivolte alla Polizia di Stato.

Indagini complesse e arresto in Islanda

Le indagini, coordinate dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del Servizio Polizia postale, sono state rese complesse dall’uso di numerosi nicknames e utenze telefoniche estere. L’uomo è stato identificato e localizzato in Islanda. Le autorità italiane hanno ottenuto un mandato di arresto europeo, basato sulla custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Bologna. Grazie alla cooperazione internazionale, l’uomo è stato rintracciato e arrestato in Islanda.

L’indagato è accusato di detenzione di materiale pornografico realizzato con lo sfruttamento di minori e sostituzione di persona. Le procedure di consegna e l’esame dei dispositivi informatici sequestrati sono attualmente in corso in collaborazione con le autorità islandesi.

